В Рязанской области завели 8 уголовных дел за незаконную добычу рыбы

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Рязанские транспортные полицейские подвели итоги операции «Нерест». За незаконную добычу водных биологических ресурсов возбуждено 8 уголовных дел, изъяты запрещенные орудия лова, в том числе 6 плавсредств и около 500 метров рыболовных сетей.

Рязанским линейным отделом МВД России на транспорте обслуживается около 500 км водных путей реки Ока. Особое внимание уделяется выявлению и пресечению правонарушений в сфере природопользования.

В весенне-летний период, связанный с нерестом, в регионе действуют строгие ограничения на добычу водных биологических ресурсов. В этот период разрешается только любительская ловля на удочку с берега с ограниченным количеством рыболовных снастей, а также действуют ограничения на плавание маломерных судов с использованием двигателей. Ежегодно с апреля по июнь на территории Рязанской области транспортная полиция, совместно с Росгвардией, инспекцией ГИМС и другими контролирующими органами проводит оперативно — профилактическое мероприятие «Нерест». Полицейские патрулируют акваторию реки, с целью выявления правонарушений, однако не все жители области осознанно подходят к соблюдению требований правил рыболовства.

За период проводимого мероприятия Рязанским ЛО МВД России на транспорте возбуждено 8 уголовных дел по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», а также привлечен к административной ответственности по статье 8.37 КоАП РФ один человек. Сумма причиненного ущерба составила более 30 тысяч рублей. Изъяты запрещенные орудия лова, в том числе 6 плавсредств и около 500 метров рыболовных сетей, а также добытая рыба. В настоящее время часть уголовных дел уже направлена в суд.

Транспортная полиция напоминает, что за подобные правонарушения, законодательством РФ предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность с максимальным сроком наказания до двух лет лишения свободы.