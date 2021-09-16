В Рязанской области выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом

В четверг, 16 сентября, в Рязанской области выявлено 99 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 6. С болезнью справилось 13 пациентов. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1032 человека, общее число случаев заражения — 40 579.

Темп прироста за сутки составил 0.25%. Показатель заболеваемости в регионе — 3618.4 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 4911.8 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 19 594 случая заражения (всего 7 214 520), умерло пациентов — 794 (всего 195 835).