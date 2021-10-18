В Рязанской области выявлено 192 новых случаев заражения коронавирусом

В понедельник, 18 октября, в Рязанской области выявлено 192 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 8. Пациентов, справившихся с болезнью, — 27. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1269 человек, общее число случаев заражения — 45 184.

Темп прироста за сутки составил 0.42%. Показатель заболеваемости в регионе — 4029.0 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5465.0 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 34 325 случаев заражения (всего 8 027 012), умерло пациентов — 998 (всего 224 310).