В Рязанской области выявлено 162 новых случаев заражения коронавирусом

В среду, 13 октября, в Рязанской области выявлено 162 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 9. Пациентов, справившихся с болезнью, — 130. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1225 человек, общее число случаев заражения — 44 275.

Темп прироста за сутки составил 0.37%. Показатель заболеваемости в регионе — 3947.9 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5352.4 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 28 717 случаев заражения (всего 7 861 681), умерло пациентов — 984 (всего 219 329).