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Понедельник, 14 июня, 2021
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В Рязанской области выявили 3 случая заражения клещевым боррелиозом

7info7
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Региональное Управления Роспотребнадзора опубликовала статистику по укусам клещей в Рязанской области.

За неделю от насекомых пострадали 138 рязанцев. Среди них — 50 детей. Больше всего обращений по поводу присасывания клещей зарегистрировано в Рязани, Рязанском, Спасском, Кораблинском, Рыбновском, Клепиковском и Скопинском районах.

В 16,2% случаев у пострадавших обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелизона. Более чем в 1% — возбудители анаплазмоза.

После трёх укусов последовало заражение клещевым боррелиозом.

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