В Рязанской области выявили 26 нарушений правил охоты. Об это сообщило региональное министерство природопользования.
Нарушения фиксируются с начала сезона охоты. Он стартовал 21 августа. За это время проведено более 400 рейдов. Специалисты министерства совместно с правоохранителями зафиксировали 26 правонарушений. У недобросовестных охотников изъято 3 единицы огнестрельного оружия.
Рязанцы, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности.
В ведомстве отметили: чтобы избежать штрафов за незаконную охоту, нужно предварительно получить все необходимые документы. Это охотничий билет единого федерального образца, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и разрешение на оружие.
Кроме того, необходимо знать правила охоты:
• важно иметь при себе обязательный пакет документов;
- предъявлять документы по требованию уполномоченным на их проверку лицам;
- охотиться на территории и в пределах норм, указанных в разрешении;
- после отстрела животного незамедлительно внести соответствующую информацию в разрешении;
- до конца срока действия разрешения привести в разряженное (ненастороженное) состояние все приспособления, устройства и оружие;
- в соответствии с охотничьими правилами внести и направить информацию о добытых животных и дичи.