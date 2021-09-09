В Рязанской области выявили 26 нарушений правил охоты. Об это сообщило региональное министерство природопользования.

Нарушения фиксируются с начала сезона охоты. Он стартовал 21 августа. За это время проведено более 400 рейдов. Специалисты министерства совместно с правоохранителями зафиксировали 26 правонарушений. У недобросовестных охотников изъято 3 единицы огнестрельного оружия.

Рязанцы, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности.

В ведомстве отметили: чтобы избежать штрафов за незаконную охоту, нужно предварительно получить все необходимые документы. Это охотничий билет единого федерального образца, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и разрешение на оружие.

Кроме того, необходимо знать правила охоты:

• важно иметь при себе обязательный пакет документов;

предъявлять документы по требованию уполномоченным на их проверку лицам;

охотиться на территории и в пределах норм, указанных в разрешении;

после отстрела животного незамедлительно внести соответствующую информацию в разрешении;

до конца срока действия разрешения привести в разряженное (ненастороженное) состояние все приспособления, устройства и оружие;