В Рязанской области впервые выявлено более 200 новых случаев заражения коронавирусом

В понедельник, 25 октября, в Рязанской области выявлено 210 новых случаев заражения COVID-19, максимум с начала пандемии. Число скончавшихся — 9. Пациентов, справившихся с болезнью, — 10. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1337 человек, общее число случаев заражения — 46 571.

Темп прироста за сутки составил 0.45%. Показатель заболеваемости в регионе — 4152.7 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5611.1 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 37 930 случаев заражения (всего 8 279 573), умерло пациентов — 1069 (всего 231 669).