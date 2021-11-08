В Рязанской области вновь скончалось 20 пациентов с коронавирусом

В понедельник, 8 ноября, в Рязанской области выявлен 241 новый случай заражения COVID-19. Число скончавшихся — 20. Пациентов, справившихся с болезнью, — 43. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1542 человека, общее число случаев заражения — 49 889.

Темп прироста за сутки составил 0.48%. Показатель заболеваемости в регионе — 4448.5 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 6014.8 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 39 400 случаев заражения (всего 8 834 495), умерло пациентов — 1190 (всего 248 004).