В Рязанской области вдвое планируют увеличить производство вакцин

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3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума правительство Рязанской области и холдинг «Нацимбио» заключили соглашении о реализации инвестпроекта по увеличению масштабов производства средств по профилактике гриппа.

Мощности по объёмам выпуска гриппозных вакцин будут увеличены на рязанском предприятии «ФОРТ» в два раза. Финансирование проекта будет направлено на закупку новых производственных линий для завода «ФОРТ». Старт проекта запланирован на вторую половину 2021 года.

Мы всегда оказывали поддержку предприятию холдинга «Нацимбио». Для нас важно, чтобы в Рязанской области развивались высокотехнологичные современные производства. Такие предприятия как «ФОРТ» не только содействуют повышению уровня занятости населения, но и развивают компетенции наших специалистов в сложных наукоемких отраслях. Новое, уже второе по счету соглашение направлено на расширение производства, а это всегда означает хорошие перспективы для региона, – отметил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Мы инвестируем порядка 3 миллиардов рублей в реализацию проекта на базе нашего производства в Рязани. Это позволит укрепить существующий уровень обеспечения граждан России высококачественными противогриппозными вакцинами и увеличить поставки на международные рынки, – добавил гендиректор «Нацимбио» Андрей Загорский.

Отметим, что флагманский продукт «ФОРТ» – четырехвалентная вакцина «Ультрикс Квадри». Она формирует специфический иммунитет к вирусам гриппа A (H1N1 и H3N2) и В. Содержание в препарате противогриппозных профилактических компонентов соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.