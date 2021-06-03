В Рязанской области вдвое планируют увеличить производство вакцин

3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума правительство Рязанской области и холдинг «Нацимбио» заключили соглашении о реализации инвестпроекта по увеличению масштабов производства средств по профилактике гриппа.
Мощности по объёмам выпуска гриппозных вакцин будут увеличены на рязанском предприятии «ФОРТ» в два раза. Финансирование проекта будет направлено на закупку новых производственных линий для завода «ФОРТ». Старт проекта запланирован на вторую половину 2021 года.
Отметим, что флагманский продукт «ФОРТ» – четырехвалентная вакцина «Ультрикс Квадри». Она формирует специфический иммунитет к вирусам гриппа A (H1N1 и H3N2) и В. Содержание в препарате противогриппозных профилактических компонентов соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.