В Рязанской области утвердили нормативы обеспеченности пунктами ТО

Рязанская область утвердила нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра транспортных средств. Постановление регионального правительства опубликовала газета «Рязанские ведомости».
Муниципальное образование транспортные средства категорий M1, N1, O1 и O2 Расчетное количество пунктов технического осмотра Город Рязань 22,7526 3,5138 0,0554 26,3219 Ермишинский район 0,1352 0,0335 — 0,1688 Захаровский район 1,1319 — — 1,1319 Кадомский район — — — — Город Касимов 0,6512 0,1685 0,0001 0,8198 Касимовский район — — — — Клепиковский район 0,3661 0,5669 0,0030 0,9361 Кораблинский район — — — — Милославский район — — — — Михайловский район 0,9130 0,9130 Александро-Невский район — — — — Пителинский район — — — — Пронский район 1,7786 2,6498 0,0498 4,4783 Путятинский район — — — — Рыбновский район 1,1573 — — 1,1573 Ряжский район 0,1479 0,0542 0,0008 0,2030 Рязанский район — — — — Сапожковский район — — — — Сараевский район 0,3127 0,4389 0,0003 0,7520 Город Сасово 0,2417 0,0791 0,0014 0,3322 Сасовский район — — — — Город Скопин 0,0285 0,0023 0,0001 0,0310
Скопинский район 0,0881 0,0553 0,003 0,1438 Спасский район — — — — Старожиловский район — — — — Ухоловский район — — — — Чучковский район — — — — Шацкий район 0,4748 0,0991 — 0,5740 Шиловский район 0,2595 0,1727 0,0008 0,4332