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Вторник, 6 апреля, 2021
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В Рязанской области утвердили нормативы обеспеченности пунктами ТО

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Изображение Hannes Edinger с сайта Pixabay

Рязанская область утвердила нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра транспортных средств. Постановление регионального правительства опубликовала газета «Рязанские ведомости».

Муниципальное образованиетранспортные средства категорий M1, N1, O1 и O2Расчетное количество пунктов технического осмотра
Город Рязань22,75263,51380,055426,3219
Ермишинский район0,13520,03350,1688
Захаровский район1,13191,1319
Кадомский район
Город Касимов0,65120,16850,00010,8198
Касимовский район
Клепиковский район0,36610,56690,00300,9361
Кораблинский район
Милославский район
Михайловский район0,9130  0,9130
Александро-Невский район
Пителинский район
Пронский район1,77862,64980,04984,4783
Путятинский район
Рыбновский район1,15731,1573
Ряжский район0,14790,05420,00080,2030
Рязанский район
Сапожковский район
Сараевский район0,31270,43890,00030,7520
Город Сасово0,24170,07910,00140,3322
Сасовский район
Город Скопин0,02850,00230,00010,0310
Скопинский район0,08810,05530,0030,1438
Спасский район
Старожиловский район
Ухоловский район
Чучковский район
Шацкий район0,47480,09910,5740
Шиловский район0,25950,17270,00080,4332
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