В Рязанской области усилят коронавирусные ограничения. Об этом 26 октября в рамках заседания регионального правительства сообщил губернатор Николай Любимов.
Напомним, в России с 30 по 7 ноября объявили нерабочую неделю.
Губернатор поручил обеспечить изоляцию заболевших COVID-19, людей, у которых есть симптомы заболевания, контактировавших с заражёнными. На привитых рязанцев старше 60 лет переведут на дистанционку либо отправят на самоизоляцию.
В рязани и области глава региона поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима. В том числе в торговых центрах, общественном транспорте.
Зрелищные мероприятия запрещены с 23.00 до 06.00. На это же время будут закрыты заведения общепита.
В школах с 30 по 7 ноября объявят каникулы.
Нарушителей губернатор призвал привлекать к административной ответственности.