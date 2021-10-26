В Рязанской области усилят коронавирусные ограничения. Об этом 26 октября в рамках заседания регионального правительства сообщил губернатор Николай Любимов.

Напомним, в России с 30 по 7 ноября объявили нерабочую неделю.

— В связи с этим, в регионе необходимо дополнительно усилить ограничительные мероприятия, — приводит слова Любимова пресс-служба правительства.

Губернатор поручил обеспечить изоляцию заболевших COVID-19, людей, у которых есть симптомы заболевания, контактировавших с заражёнными. На привитых рязанцев старше 60 лет переведут на дистанционку либо отправят на самоизоляцию.

В рязани и области глава региона поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима. В том числе в торговых центрах, общественном транспорте.

Зрелищные мероприятия запрещены с 23.00 до 06.00. На это же время будут закрыты заведения общепита.

В школах с 30 по 7 ноября объявят каникулы.

— Нужно ужесточить контроль за введением доступа в ряд учреждений по QR-кодам, — обратил внимание Николай Любимов.

Нарушителей губернатор призвал привлекать к административной ответственности.