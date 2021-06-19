В Рязанской области ухудшается ситуация с коронавирусом

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18 июня в региональном правительстве состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. Её посвятили ситуации с коронавирусом в области.

Зампред регионального правительства Роман Петряев сообщил: в ряде регионов отмечен резкий всплеск заболевания COVID-19. В Рязанской области ситуация находится под контролем, но наблюдается тенденция к увеличению числа заболевших.

Ситуация ухудшается и нам необходимо принимать превентивные меры. Предотвратить негативное развитие позволит массовая вакцинации населения, которая на сегодняшний день является наиболее действенной мерой, – сказал он.

Сейчас в Рязанской области значительно увеличивают темпы вакцинации. Работают 67 пунктов, где можно сделать прививку. 30 из них работают в две смены. Возможность сделать прививку есть в торговых центрах. Пункты оборудованы в «Атроне», «Глобусе», «М5 Молл». Также вакцинацию можно пройти на вокзалах Рязань-1 и Рязань-2.

По итогам обсуждения комиссией принято решение об усилении проведения иммунопрофилактики населения, активизации разъяснительной работы с людьми, сообщает сайт правительства Рязанской области.