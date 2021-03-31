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Суббота, 3 апреля, 2021
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В Рязанской области стартует весенняя охота

7info
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Изображение klimkin с сайта Pixabay

В апреле в Рязанской области начинается весенняя охота. Информация размещена на сайте регионального министерства природопользования. 

С 1 по 30 число рязанцы могут охотиться на селезней с использованием живых подсадных (манных) уток.

С 3 по 12 апреля можно охотиться в южных районах области. К ним относятся: Александро-Невский, Захаровский, Кораблинский, Михайловский, Милославский, Пронский, Путятинский, Ряжский, Скопинский, Сапожковский, Сараевский, Старожиловский, Ухоловский, Шацкий. 

В остальных районах сроки весенней охоты – с 10 по 19 апреля. 

Охота разрешена на глухарей, тетеревов, вальдшнепов, уток, гусей, казарок.

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