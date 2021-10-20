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Среда, 20 октября, 2021
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В Рязанской области создали питомник декоративных растений

Александр Ильин
Фото: Администрация муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области

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В селе Реткино под Рязанью заложили питомник по выращиванию декоративных растений. Об этом сообщает районная администрация.

На территории питомника высажены такие растения, как: яблони, груши, вишни, черешни, смородина, алыча, шелковица, орех. Среди прочих зелёных насаждений представлены также лиственные и хвойные кустарники, травянистые многолетники и цветы. 

Более 2 гектаров площади питомника занято растениями, семена которых закуплены в разных уголках России и зарубежья.

Отмечается, что проект создан в рамках агро-туристического комплекса «Жили-Были». 

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