В Рязанской области состоится «Есенинский пробег»

В Рыбновском районе Рязанской области пройдёт 41-й легкоатлетический фестиваль «Есенинский пробег», посвящённый 126-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина. Об этом сообщает Правительство региона.

Церемония открытия «Есенинского пробега» пройдёт в субботу, 9 октября, на площади Ленина в городе Рыбное. Участникам предстоит пробежать 21,1 км. по маршруту Рыбное — Константиново.

Уточняется, что участок дороги между этими населенными пунктами будет закрыт с 9:30 до 15:00.

В этом году в «Есенинском пробеге» примут участие около 800 спортсменов из разных субъектов России.