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Среда, 6 октября, 2021
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В Рязанской области состоится «Есенинский пробег»

Александр Ильин
В Рязанской области состоится «Есенинский пробег»
Фото: russiarunning.com

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В Рыбновском районе Рязанской области пройдёт 41-й легкоатлетический фестиваль «Есенинский пробег», посвящённый 126-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина. Об этом сообщает Правительство региона. 

Церемония открытия «Есенинского пробега» пройдёт в субботу, 9 октября, на площади Ленина в городе Рыбное. Участникам предстоит пробежать 21,1 км. по маршруту Рыбное — Константиново. 

Уточняется, что участок дороги между этими населенными пунктами будет закрыт с 9:30 до 15:00. 

В этом году в «Есенинском пробеге» примут участие около 800 спортсменов из разных субъектов России. 

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