В Рязанской области снизят ставки налога на имущество торговых центров

В Рязанской области планируют снизить ставки налога на имущество торговых центров. Об этом заявил министр промышленности и экономразвития региона Андрей Ворфоломеев на заседании правительства.

Так, ставки налога на имущества с 2% до 1,75% снизят для торговых и административно-деловых центров, нежилых помещений, в которых размещаются офисы, объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Изменения внесли для 2021 года.

Кроме того, ставка поменяется и для тех, кто применяет упрощенную систему налогообложения. На 2021-2022 годы она с 1,5% снизится до 1%. Для потребительских кооперативов – до 0,8%.