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Суббота, 3 апреля, 2021
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В Рязанской области снизят ставки налога на имущество торговых центров

Елена Лобанова
ТЦ «Атрон». Фото: ЯндексКарты

В Рязанской области планируют снизить ставки налога на имущество торговых центров. Об этом заявил министр промышленности и экономразвития региона Андрей Ворфоломеев на заседании правительства. 

Так, ставки налога на имущества с 2% до 1,75% снизят для торговых и административно-деловых центров, нежилых помещений, в которых размещаются офисы, объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Изменения внесли для 2021 года. 

Кроме того, ставка поменяется и для тех, кто применяет упрощенную систему налогообложения. На 2021-2022 годы она с 1,5% снизится до 1%. Для потребительских кооперативов – до 0,8%.

— Из-за пандемии ситуация в экономической сфере остается сложной. В настоящее время предпринимателям все еще сложно наращивать обороты. Поэтому данное решение поможет бизнесу быстрее восстановить свою деятельность, — заключил Николай Любимов.

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