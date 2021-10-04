10.9 C
Рязань
Понедельник, 4 октября, 2021
spot_img
На главнуюКоронавирус

В Рязанской области скончалось 9 пациентов с коронавирусом

Александр Ильин
В Рязанской области скончалось 9 пациентов с коронавирусом
Изображение Tumisu с сайта Pixabay

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В понедельник, 4 октября, в Рязанской области выявлено 140 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 9. Пациентов, справившихся с болезнью, — 127. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1139 человек, общее число случаев заражения — 42 865.

Темп прироста за сутки составил 0.33%. Показатель заболеваемости в регионе — 3822.2 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5182.7 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 25 781 случай заражения (всего 7 612 317), умерло пациентов — 883 (всего 210 801).

В Рязанской области скончалось 9 пациентов с коронавирусом

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,691ЧитателиЧитать
1,521ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]