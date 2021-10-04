В Рязанской области скончалось 9 пациентов с коронавирусом

В понедельник, 4 октября, в Рязанской области выявлено 140 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 9. Пациентов, справившихся с болезнью, — 127. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1139 человек, общее число случаев заражения — 42 865.

Темп прироста за сутки составил 0.33%. Показатель заболеваемости в регионе — 3822.2 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5182.7 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 25 781 случай заражения (всего 7 612 317), умерло пациентов — 883 (всего 210 801).