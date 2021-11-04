В Рязанской области скончалось 15 пациентов с коронавирусом

В четверг, 4 ноября, в Рязанской области выявлено 237 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 15. Пациентов, справившихся с болезнью, — 134. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1466 человек, общее число случаев заражения — 48 921.

Темп прироста за сутки составил 0.48%. Показатель заболеваемости в регионе — 4362.2 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5905.4 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 40 217 случаев заражения (всего 8 673 860), умерло пациентов — 1195 (всего 243 255).