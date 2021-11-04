9.5 C
Рязань
Четверг, 4 ноября, 2021
spot_img
На главнуюКоронавирус

В Рязанской области скончалось 15 пациентов с коронавирусом

Александр Ильин

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В четверг, 4 ноября, в Рязанской области выявлено 237 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 15. Пациентов, справившихся с болезнью, — 134. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1466 человек, общее число случаев заражения — 48 921.

Темп прироста за сутки составил 0.48%. Показатель заболеваемости в регионе — 4362.2 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5905.4 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 40 217 случаев заражения (всего 8 673 860), умерло пациентов — 1195 (всего 243 255).

В Рязанской области скончалось 15 пациентов с коронавирусом
В Рязанской области скончалось 15 пациентов с коронавирусом

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,800ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать