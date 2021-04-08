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Четверг, 8 апреля, 2021
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В Рязанской области прошёл Всероссийский турнир по самбо

Валерия Мединская

В Рязани прошёл XXVII Открытый Всероссийский турнир по самбо, посвящённый памяти воинов-рязанцев, погибших в Афганистане. Соревнования прошли в СШОР «Академия единоборств». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Участниками соревнований стали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязанской, Московской, Ивановской, Хабаровской, Липецкой, Владимирской, Тульской, Нижегородской, Тамбовской, Ярославской, Мурманской областей, Республик Алтай, Чувашия, Татарстан, Башкортостан и Краснодарского края.

В первый соревновательный день — 6 апреля — 106 самбистов сражались за медали в 5 весовых категориях:
— 46 кг,
— 49 кг,
— 58 кг,
— 71 кг,
— 88 кг

7 апреля 87 самбистов боролись за медали в 4 весовых категориях:
— 53 кг,
— 64 кг,
— 79 кг,
— свыше 88 кг

По итогам турнира 3 медали завоевали воспитанники СШОР «Родной край-спорт». Серебряным призером стал Мефодин Никита в весе до 71 кг. «Бронзу» завоевали Михеев Никита (вес 79 кг), Федуров Иван (вес до 71 кг). Тренируются спортсмены под руководством Сергея Савельева.

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