В Рязанской области прошёл Всероссийский турнир по самбо

В Рязани прошёл XXVII Открытый Всероссийский турнир по самбо, посвящённый памяти воинов-рязанцев, погибших в Афганистане. Соревнования прошли в СШОР «Академия единоборств». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Участниками соревнований стали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязанской, Московской, Ивановской, Хабаровской, Липецкой, Владимирской, Тульской, Нижегородской, Тамбовской, Ярославской, Мурманской областей, Республик Алтай, Чувашия, Татарстан, Башкортостан и Краснодарского края.

В первый соревновательный день — 6 апреля — 106 самбистов сражались за медали в 5 весовых категориях:

— 46 кг,

— 49 кг,

— 58 кг,

— 71 кг,

— 88 кг



7 апреля 87 самбистов боролись за медали в 4 весовых категориях:

— 53 кг,

— 64 кг,

— 79 кг,

— свыше 88 кг

По итогам турнира 3 медали завоевали воспитанники СШОР «Родной край-спорт». Серебряным призером стал Мефодин Никита в весе до 71 кг. «Бронзу» завоевали Михеев Никита (вес 79 кг), Федуров Иван (вес до 71 кг). Тренируются спортсмены под руководством Сергея Савельева.