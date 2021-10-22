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Пятница, 22 октября, 2021
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В Рязанской области продолжается осенний призыв

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Осенний призыв на срочную службу стартовал в Рязанской области 1 октября и продлится до 31 декабря. Об этом в четверг, 21 декабря, напомним военный комиссар Рязанской области полковник Олег Серкез.

Военному комиссариату региона поручено призвать на военную службу около 700 человек. Призывные комиссии приступили к работе, на службу уже направлены более 70 человек. Очередная отправка призывников состоится в середине октября.

Призыв осуществляется с соблюдением всех санитарных норм. Используются тест-системы для выявления COVID-19.  Военный комиссариат укомплектован средствами защиты.

Серкез отметил, что привлекательность военной службы для молодых людей повышается, становится больше призывников, имеющих среднее образование. Кроме того, в ходе весеннего призыва в войска было направлено более 200 человек, предварительно прошедших в ДОСААФ подготовку по военно-учетным специальностям. Примерно 10% призывников вместо срочной выбирают службу по контракту.

Рязанские призывники отправляются во все рода войск: сухопутные, ВВС, ВДВ, ВМФ. При этом в военкоматах учитывают пожелания молодых людей при распределении и их соответствие по состоянию здоровья, пишет пресс-служба администрации Рязани.

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