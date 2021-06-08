22 C
Рязань
Вторник, 8 июня, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбществоОрганы власти

В Рязанской области предложили сформировать четыре туристических центра

Елена Лобанова
Фото: скриншоты видео «Живой Касимов»
- Advertisement -

Четыре туристических центра предложили сформировать в Рязанской области. Об этом заявил губернатор Николай Любимов на заседании комиссии по развитию туризма во вторник, 8 июня. 

Четыре туристических центра предложили сформировать в рамках нацпроекта «Развитие туристической инфраструктуры». Речь идет о городах Рязань, Касимов, Спас-Клепики и Скопин. 

На встрече также высказались о развитии пяти экологических и культурно-туристских кластеров, обустройстве водоемов и другом. 

В рамках нацпроекта «Повышение доступности и информированности о туристических продуктах» в Рязанской области планируют субсидировать туроператоров, создать мобильной приложение и карту гостя.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,199ЧитателиЧитать
1,529ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]