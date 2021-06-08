В Рязанской области предложили сформировать четыре туристических центра

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Четыре туристических центра предложили сформировать в Рязанской области. Об этом заявил губернатор Николай Любимов на заседании комиссии по развитию туризма во вторник, 8 июня.

Четыре туристических центра предложили сформировать в рамках нацпроекта «Развитие туристической инфраструктуры». Речь идет о городах Рязань, Касимов, Спас-Клепики и Скопин.

На встрече также высказались о развитии пяти экологических и культурно-туристских кластеров, обустройстве водоемов и другом.

В рамках нацпроекта «Повышение доступности и информированности о туристических продуктах» в Рязанской области планируют субсидировать туроператоров, создать мобильной приложение и карту гостя.