В Рязанской области полиция ликвидировала 5 «резиновых домов»

В Рязани и области полиция пресекла 5 преступлений в сфере миграции и постановку на учёт 7 приезжих. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Так, правоохранители задержали в Рязани 3 местных жителей, которые организовали в своих квартирах фиктивную постановку на учёт 3 граждан республики Узбекистан.

Ещё 2 преступления выявлены в Пронском и Ряжском районе. В деревне Мамоново 42-летний мужчина незаконно поставил на учёт двоих граждан Республики Таджикистан в возрасте 32 и 42 лет. В другой «резиновой квартире» в селе Поплевино находились два жителя Средней Азии в возрасте 22 и 2 лет.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ст.322.3 УК РФ, по которой грозит внушительный штраф.