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Понедельник, 26 апреля, 2021
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В Рязанской области полицейские проверят работу такси

Елена Лобанова
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В понедельник, 26 апреля, в Рязанской области анонсировали очередной рейд. На этот раз полицейские проверят работу такси. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Правоохранители особое внимание уделят наличию разрешения на деятельность такси, информации для пассажиров и документов в салоне. Кроме того, сотрудники ГИБДД проверят техническое состояние автомобиля. 

В настоящее время в Рязанской области 104 компании по перевозке людей в такси, из них 20 юридических фирм и 84 индивидуальных предпринимателя. Выдано 2 260 разрешений на данный вид деятельности.

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