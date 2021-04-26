В Рязанской области полицейские проверят работу такси

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В понедельник, 26 апреля, в Рязанской области анонсировали очередной рейд. На этот раз полицейские проверят работу такси. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители особое внимание уделят наличию разрешения на деятельность такси, информации для пассажиров и документов в салоне. Кроме того, сотрудники ГИБДД проверят техническое состояние автомобиля.

В настоящее время в Рязанской области 104 компании по перевозке людей в такси, из них 20 юридических фирм и 84 индивидуальных предпринимателя. Выдано 2 260 разрешений на данный вид деятельности.