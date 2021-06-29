В Рязанской области обновят учреждения культуры

Дома культуры, библиотеки, музеи Рязанской области планируют сделать современными, удобными, заявил губернатор Николай Любимов на встрече с представителями творческих союзов 28 июня.
Глава региона напомнил, что Владимир Путин предложил направить в ближайшие три года 24 млрд рублей на обновление учреждений культуры.
Губернатор высоко оценил инициативу по установке памятника поэту Якову Полонскому, отметив необходимость популяризации наследия знаменитого рязанца.
Любимов поручил создать оргкомитет по подготовке к празднованию юбилея русской писательницы Н. Д. Хвощинской в 2022 году.