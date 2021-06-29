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Вторник, 29 июня, 2021
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В Рязанской области обновят учреждения культуры

Елена Лобанова
В Рязанской области обновят учреждения культуры
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Дома культуры, библиотеки, музеи Рязанской области планируют сделать современными, удобными, заявил губернатор Николай Любимов на встрече с представителями творческих союзов 28 июня.

Глава региона напомнил, что Владимир Путин предложил направить в ближайшие три года 24 млрд рублей на обновление учреждений культуры.

— Для Рязанской области это очень важный посыл. Мы рассчитываем войти в профильные программы и сделать наши учреждения культуры современными, удобными, востребованными, — подчеркнул Любимов.

Губернатор высоко оценил инициативу по установке памятника поэту Якову Полонскому, отметив необходимость популяризации наследия знаменитого рязанца.

Любимов поручил создать оргкомитет по подготовке к празднованию юбилея русской писательницы Н. Д. Хвощинской в 2022 году.

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