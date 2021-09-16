В Рязанской области отремонтированы и оснащены оборудованием больше 30 учреждений культуры. Работы проводились в рамках партпроекта «Культура малой Родины»
За последние несколько лет в Лесном были капитально отремонтированы дом культуры и детская школа искусств, появился современный кинотеатр.
Напомним, с 2018 года в Рязанской области в рамках партпроекта «Культура малой Родины» отремонтированы и оснащены оборудованием больше 30 учреждений культуры. Ранее губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Любимов говорил, что до 2030 года будет отремонтировано как минимум 50 клубов, продолжится строительство новых.
В своем послании президент России Владимир Путин заявил о дополнительном финансировании в сумме 24 миллиарда рублей на обновление домов культуры, библиотек, музеев в сельской местности. Сам факт, что эти темы затрагиваются с такой высокой трибуны, говорит о безусловном понимании главы нашего государства того, чем живут люди в глубинке. «Единая Россия» намерена продолжать работать на благо земляков и решать их проблемы.
Пока другие говорят, «Единая Россия» делает.
Приходите на выборы 17, 18 или 19 сентября!
Голосуйте за «Единую Россию»!
Изготовитель: Заздравных Ольга Юрьевна. Место жительство: Рязанская область, город Рязань. Заказчик: Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж 5 экз. Дата изготовления 16.09.2021. Изготовление и размещение оплачено из средств избирательного фонда Рязанского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».