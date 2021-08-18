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Среда, 18 августа, 2021
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В Рязанской области отремонтировали дорогу «Шацк — Касимов»

Елена Лобанова
В Рязанской области отремонтировали дорогу "Шацк - Касимов"
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В Рязанской области завершили ремонт дороги «Шацк — Касимов». Шестикилометровый участок отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Работы прошли на объекте, который соединяет Шацк и Сасово. Дорога входит в межрегиональный коридор «Белгород – Воронеж – Тамбов – Шацк – Нижний Новгород – Шарья – Котлас». 

— На объекте заменили асфальт, укрепили обочины и отремонтировали водопропускные трубы. Рабочие также заменили посадочные площадки и павильоны остановок, установили дорожные знаки и нанесли разметку, — говорится в сообщении. 

В общей сложности в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году в Шацком районе отремонтируют свыше 15 км автодорог.

  • В Рязанской области отремонтировали дорогу "Шацк - Касимов"
  • В Рязанской области отремонтировали дорогу "Шацк - Касимов"
  • В Рязанской области отремонтировали дорогу "Шацк - Касимов"

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