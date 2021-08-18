В Рязанской области отремонтировали дорогу «Шацк — Касимов»

В Рязанской области завершили ремонт дороги «Шацк — Касимов». Шестикилометровый участок отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Работы прошли на объекте, который соединяет Шацк и Сасово. Дорога входит в межрегиональный коридор «Белгород – Воронеж – Тамбов – Шацк – Нижний Новгород – Шарья – Котлас».
В общей сложности в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году в Шацком районе отремонтируют свыше 15 км автодорог.