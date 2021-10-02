В Рязанской области отпраздновали Всероссийский день ходьбы

В субботу, 2 октября, в Рязанской области прошли мероприятия в рамках Всероссийского дня ходьбы и фестиваля «Твой маршрут», сообщает правительство региона.

День ходьбы отмечался в городе в седьмой раз. В нём приняли участие ветераны спорта, учащиеся школ и спортивных учреждений, волонтёры.

В ходе фестиваля «Твой маршрут» участники прошли по участку физкультурного маршрута «Кремлевский» до стадиона ЦСК.

Кроме того, организаторы мероприятия провели экскурсию по ЦПКиО и рассказали о знаковых местах парка и исторических событиях.