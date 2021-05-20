В рязанский кожвендиспансер поступил новый современный видеодерматоскоп

В Рязанском кожно-венерологическом диспансере установлено новое современное оборудование экспертного класса – видеодерматоскоп, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Аппарат является первой в мире интегрированной системой высокой четкости для цифровой дерматоскопии и макро изображений.
Новое оборудование имеет единую систему для получения анализа и хранения результатов дерматоскопии и высокое качество снимков благодаря FULL HD-камере, есть возможность увеличения изображения до 100 крат. Кроме этого, видеодерматоскоп имеет автоматическую оценку новообразований и возможность картирования всего тела. Одно из главных преимуществ – функция наблюдения новообразования у пациентов в динамике: база данных сохранит предыдущие материалы обследования и даст возможность выявить изменения в разные временные отрезки.
Видеодерматоскоп приобретен лечебным учреждением благодаря министерству здравоохранения Рязанской области
Все специалисты дерматовенерологи диспансера прошли обучение для работы на новом оборудовании.