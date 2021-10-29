В рязанских учреждениях УФСИН находятся более 4300 человек

В учреждениях УФСИН России по Рязанской области на 29 октября содержится более 4300 человек. Об этом сообщили на заседании ведомства по подведению итогов работы за 9 месяцев текущего года.

За указанный период сотрудники УФСИН изъяли 165 сотовых телефонов и задержали 43 человека за попытку передачи средств связи. Около 68% заключённых привлечены к оплачиваемому труду.

Уточняется, что за 9 месяцев 2021 года ведомство вынесло 126 решений о неразрешении въезда в РФ в отношении осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства.