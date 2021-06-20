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Воскресенье, 20 июня, 2021
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В рязанских больницах не выявили серьёзных нарушений после пожара

7info
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Серьёзных нарушений проверки, проведённые в рязанских больницах после пожара в реанимации ОКБ имени Семашко, не выявили. Об этом заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщает ТАСС.

Комментарий глава региона дал в кулуарах съезда партии «Единая Россия».

Любимов сказал про отдельные недостатки, но серьёзных не выявлено. Заключение готовит прокуратура. Губернатор пока не намерен принимать кадровые решения.

Пожар в клинике случился ночью 9 июня. Три человека погибли, десять пострадали.

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