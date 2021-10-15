В рязанских больницах готовят дополнительные койки для пациентов с COVID-19

В больницах Рязанской области готовят дополнительные места для пациентов с коронавирусом. Об этом в пятницу, 15 октября, во время заседания оперативного штаба сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Прилуцкий.

По словам чиновника, сейчас для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией в Рязанской области выделена 1891 койка. Это число увеличат, если возникнет необходимость.

Правительство Рязанской области выделит машины из своего автопарка для больниц, чтобы медики могли ездить к заболевшим.

Также стало известно о разработке специального информационного ресурса для мониторинга хода вакцинации.