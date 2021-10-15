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Пятница, 15 октября, 2021
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В рязанских больницах готовят дополнительные койки для пациентов с COVID-19

7info
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

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В больницах Рязанской области готовят дополнительные места для пациентов с коронавирусом. Об этом в пятницу, 15 октября, во время заседания оперативного штаба сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Прилуцкий.

По словам чиновника, сейчас для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией в Рязанской области выделена 1891 койка. Это число увеличат, если возникнет необходимость.

Правительство Рязанской области выделит машины из своего автопарка для больниц, чтобы медики могли ездить к заболевшим.

Также стало известно о разработке специального информационного ресурса для мониторинга хода вакцинации.

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