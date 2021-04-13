В Рязани завершилось открытое первенство по фитнес-аэробике

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С 7 по 9 апреля в Рязани прошло первое открытое первенство города по фитнес-аэробике. Как сообщает пресс-служба администарции, мероприятие, посвящённое Всемирному дню здоровья, проходило в онлайн-формате

Участниками первенства стали более 50 команд школьников и дошкольников, в общей сложности турнир собрал 330 человек.

Награждение победителей, призеров и участников соревнований состоится 13-14 апреля в управлении по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани (Ленина, 35, каб. 208).

Итоги можно посмотреть здесь.