19.3 C
Рязань
Вторник, 13 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

В Рязани завершилось открытое первенство по фитнес-аэробике

Валерия Мединская
- Advertisement -

С 7 по 9 апреля в Рязани прошло первое открытое первенство города по фитнес-аэробике. Как сообщает пресс-служба администарции, мероприятие, посвящённое Всемирному дню здоровья, проходило в онлайн-формате

Участниками первенства стали более 50 команд школьников и дошкольников, в общей сложности турнир собрал 330 человек.

Награждение победителей, призеров и участников соревнований состоится 13-14 апреля в управлении по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани (Ленина, 35, каб. 208).

Итоги можно посмотреть здесь.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
spot_img

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]