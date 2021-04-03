В Рязани закрылся офис КПК «Сберегательные финансы» – СМИ

Рязанский офис КПК «Сберегательные финансы» закрыт, сообщила 2 апреля ГТРК «Ока».

Вкладчик Владимир Томилов сообщил, что кооператив обещал рязанцам 12,6% годовых. Люди поверили, но теперь не могут получить деньги.

Журналисты нашли в интернете массу отрицательных отзывов, сайт КПК заблокирован.

Работу в 2019 году КПК начал с нарушений, рассказывают в антимонопольной службе Рязанской области. У финансовой организации не было лицензии Банка России. В мае прошлого года «Сберегательные финансы» исключили из состава саморегулируемой организации.

Представитель КПК «Сберегательные финансы» пояснил журналистам «Оки», что кооператив проходит процедуру ревизии, деньги рязанцам обещал вернуть.