В Рязани задержали пьяного водителя с пистолетом

В Рязани сотрудники ППС задержали нетрезвого водителя с пистолетом, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Сообщение о гражданине, хулиганившем рядом с алкомаркетом на улице Быстрецкой в Кальном, поступило правоохранителям в пятницу, 15 октября, в 20.45. Звонивший рассказал, что на капоте автомобиля хулигана «Лада Веста» лежит предмет, похожий на пистолет.

Когда автопатруль ППС приехал на место, подозрительная машина уже уезжала. Её остановили, за рулем находился 34-летний рязанец с признаками опьянения. Для дальнейшего разбирательства были вызваны экипаж ДПС ГИБДД и следственно-оперативная группа.

От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался, что по закону приравнивается к пьяной езде. Пистолет у водителя оказался пневматический.

На фотографии, опубликованной сайтом УМВД, задержанный стоит рядом с автомобилем такси.