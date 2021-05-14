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Пятница, 14 мая, 2021
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В Рязани задержали продавца оптовых партий героина

Елена Лобанова
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В Рязани задержали 48-летнего мужчину, который подозревается в сбыте оптовых партий героина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Полицейские задержали на улице Стройкова неработающего и ранее судимого за незаконный оборот наркотиков мужчину. При себе у него нашли 13 свертков с героином массой более 20 граммов. 

— Мужчина работал закладчиком сетевого магазина. Он доставлял наркотики в Рязани и сбывал мелкими частями. Покупателями наркотика были лица, занимающиеся его розничной продажей, — говорится в сообщении. 

В ближайшее время подозреваемый собирался отправиться в Московскую область. Там для него подготовили очередную партию наркотиков. В тайнике полицейские нашли упаковку с героином массой 643 грамма.     

Следователи возбудили уголовное дело по  ч. 3 ст. 30  УК РФ и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Суд рассмотрел ходатайство следователя и избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

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