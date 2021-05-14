В Рязани задержали продавца оптовых партий героина

В Рязани задержали 48-летнего мужчину, который подозревается в сбыте оптовых партий героина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Полицейские задержали на улице Стройкова неработающего и ранее судимого за незаконный оборот наркотиков мужчину. При себе у него нашли 13 свертков с героином массой более 20 граммов.
В ближайшее время подозреваемый собирался отправиться в Московскую область. Там для него подготовили очередную партию наркотиков. В тайнике полицейские нашли упаковку с героином массой 643 грамма.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Суд рассмотрел ходатайство следователя и избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.