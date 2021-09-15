В Рязани задержали мужчину, которого в соцсетях посчитали маньяком. В СУ СК РФ по Рязанской области сообщили, что он подозревается в попытке убийства знакомой.

По данным следствия, вечером 9 сентября в автомобиле около оддного из домой на улице Радиозаводской на почве ревности Роман Горшков нанёс знакомой не менее пяти ножевых ударов в область шеи и плечевого сустава. Женщина начала сопротивляться злоумышленнику, смогла покинуть салон автомобиля и обратиться за помощью к охраннику находящейся рядом организации.

Пострадавшей потребовалась помощь медиков. Злоумышленник с места преступления скрыля.

10 сентября в отношении Горшкова возбудили уголовное дело. 15 сентября около 16.00 мужчину задержали. Его подозревают в совершении ещё нескольких тяжких преступлений.

Сообщается, что мужчина был неоднократно судим.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о других преступных действиях задержанного, просьба сообщить по телефонам: 02, 29-91-60, 96-09-63.