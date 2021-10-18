В Рязани задержали двух нетрезвых хулиганов, матерившихся в адрес прохожих

В Рязани на улице Новосёлов полиция задержала двух пьяных дебоширов, которые громко бранились в адрес случайных прохожих. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Сообщение в полицию поступило от жильцов одного из домов, которые увидели, как хулиганы, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, стояли на тротуаре и грубо выражались в адрес прохожих.

Прибывшие на место сотрудники правопорядка утихомирили мужчин и доставили в отдел полиции.

На молодых людей 1989 и 1994 г. р. составили протоколы по ч.2 ст.20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).