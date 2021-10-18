9.8 C
Рязань
Понедельник, 18 октября, 2021
spot_img
spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязани задержали двух нетрезвых хулиганов, матерившихся в адрес прохожих

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В Рязани на улице Новосёлов полиция задержала двух пьяных дебоширов, которые громко бранились в адрес случайных прохожих. Об этом сообщает УМВД России по региону. 

Сообщение в полицию поступило от жильцов одного из домов, которые увидели, как хулиганы, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, стояли на тротуаре и грубо выражались в адрес прохожих. 

Прибывшие на место сотрудники правопорядка утихомирили мужчин и доставили в отдел полиции. 

На молодых людей 1989 и 1994 г. р. составили протоколы по ч.2 ст.20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). 

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,744ЧитателиЧитать
1,519ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]