В Рязани вынесли приговор 20-летнему уклонисту

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В Рязани вынесен приговор 20-летнему парню, уклонявшемуся от военной службы. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Уголовное дело в отношении молодого человека возбудили по ч. 1 ст. 328 УК РФ. В марте 2018 года рязанец был признан годным к прохождению службы, поставлен на воинский учёт, но мероприятия, связанные с призывом, не прошёл.

В декабре 2020 года молодого человека во время рейда нашли и доставили в военкомат, где вручили повестку. Но и после этого он не явился на призывной пункт.

– Свои действия обвиняемый попытался оправдать тем, что он, якобы, пацифист, – говорится в сообщении пресс-служба следственного управления.

Суд признал рязанца виновным и приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей.