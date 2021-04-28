5.6 C
Рязань
Среда, 28 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

В Рязани вынесли приговор 20-летнему уклонисту

7info
Изображение Sang Hyun Cho с сайта Pixabay
- Advertisement -

В Рязани вынесен приговор 20-летнему парню, уклонявшемуся от военной службы. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области. 

Уголовное дело в отношении молодого человека возбудили по ч. 1 ст. 328 УК РФ. В марте 2018 года рязанец был признан годным к прохождению службы, поставлен на воинский учёт, но мероприятия, связанные с призывом, не прошёл.

В декабре 2020 года молодого человека во время рейда нашли и доставили в военкомат, где вручили повестку. Но и после этого он не явился на призывной пункт. 

– Свои действия обвиняемый попытался оправдать тем, что он, якобы, пацифист, – говорится в сообщении пресс-служба следственного управления. 

Суд признал рязанца виновным и приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей. 

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,536ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]