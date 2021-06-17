В Рязани выделят субсидии УК, обслуживающим общежития

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Состоялось заседание рабочей группы комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской гордумы.

Участники обсудили обращение депутата Романа Худякова, касающееся ненадлежащего состояния детских площадок и зеленых зон, на которых они расположены. Речь идет о площадках, которые были построены за счет инвесторов или застройщиков и в данный момент являются бесхозными.

Депутаты предложили провести инвентаризацию всех детских площадок и выработать механизм передачи их на баланс муниципалитету или управляющим компаниям. Заместитель главы администрации Рязани Борис Ясинский пояснил, что такая работа уже ведется и будет активизирована.

Также в рамках рабочей группы рассмотрели вопрос предоставления субсидий управляющим компаниям, обслуживающим бывшие общежития. Вопрос был поднят на заседании профильного комитета депутатом Сергеем Фоминым.

Первый заместитель главы муниципального образования, председателя РГД Лариса Максимова предложила при формировании бюджета на будущий год предусмотреть средства на предоставление субсидий в полном объеме. Что касается текущего года, то по предложению Романа Худякова необходимо распределить сумму субсидий пропорционально между всеми управляющими компаниями, занимающимися обслуживанием бывших общежитий. Сегодня в Рязани 61 бывшее общежитие. Эти дома обслуживают 22 управляющие компании.