В Рязани впервые в стране провели пересадку вены от живого человека

В Рязанской ОКБ впервые в России провели пересадку вены от живого человека. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил главврач клиники Андрей Карпунин.

Диагноз пациентки — атеросклероз артерий нижних конечностей, диабет. Женщина родом из Ярославля. Местные врачи провели две операции. Пациентке пересадили собственные вены, поставили стент, но болезнь не остановили. Женщина постоянно испытывала сильные боли, кровь не попадала в стопу.

— Поэтому врачи приняли решение взять участок вены у родного внука пациентки, чтобы вылечить бабушку, — написал Карпунин.

Ранее врачи ОКБ делали подобные операции, но сосуды брали у умерших доноров. В этот раз использовалась родственная трансплантация.

У молодого человека забрали почти 60 сантиметров подкожной вены. На его здоровье это не скажется, так как кровоток в основном проходит по глубоким венам.

Бабушку с внуком выписали из рязанской больницы, оба уехали в Ярославль. Там за ними наблюдают местные медики.