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Понедельник, 12 апреля, 2021
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В Рязани возложили цветы к памятнику Циолковского в честь Дня космонавтики

Елена Лобанова
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В понедельник, 12 апреля, в Рязани возложили цветы к памятнику Циолковского. Торжественная церемония прошла в честь 60-летия первого полета человека в космос. 

На мероприятии присутствовали мэр Рязани Елена Сорокина, глава города Юлия Рокотянская и зампредседателя правительства Роман Петряев. В честь великого события цветы к памятнику также возложили студенты и курсанты рязанских ВУЗов. 

На церемонии отметили, что Рязанская область богата великими людьми. Уроженцы нашего края — Константин Циолковский, Николай Федоров и братья Уткины — известные ученые, исследователи и конструкторы в сфере освоения космоса.

В настоящее время в регионе действует ряд предприятий, которые выпускают детали для ракет. Среди них предприятие металлокерамических приборов и завод «Красное знамя».

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