В Рязани в 2 раза выросло количество вакансий в агропромышленной отрасли

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В агропромышленной отрасли Рязанской области стало в 2 раза больше вакансий. Об этом информирует сервис Авито Работа.

Причина роста вакансий – приближение сезона сельскохозяйственных работ и старт посевной кампании. По сравнению с мартом прошлого года количество вакансий увеличилось на 96%, конкуренция среди соискателей возросла более чем на 50%.

На Рязань приходится на 2% вакансий от всей России. Региону требуются агрономы, механизаторы, трактористы, работники теплиц, садовники, овощеводы, агроинженеры. Медианная зарплата, которую предлагают сельхозработникам, выросла на 17% и составляет 35 тысяч рублей.

По России же активность работодателей в данной группе профессий выросла на 115%. Наибольший годовой рост отмечен в Новосибирске: +200%, то есть количество вакансий возросло в три раза. Также высокие темпы прироста отмечены в Екатеринбурге (+183%), Красноярске (+166%).