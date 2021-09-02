В Рязани установили контейнер для сбора батареек

В Рязани появился контейнер для сбора батареек. Об этом сообщает Экологический Рязанский Альян.

Контейнер установили рядом с ТЦ «Барс на Московском». Его предоставила компания Duracell.

Отметим, что Рязань вошла в пятёрку городов, где Duracell разместить в этом году стационарные контейнеры для сбора батареек. Также в списке – Москва. Вологда, Казань и Архангельск.

Контейнер для сбора батареек круглогодичного использования, яркий и современный: оснащен автоматической системой пожаротушения, — отметили экологи.

Также они напомнили, что не переработку нужно сдавать батарейки из-за того, что они загрязняют тяжёлыми металлами землю. После этого она становится бесплодной.