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Четверг, 2 сентября, 2021
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В Рязани установили контейнер для сбора батареек

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В Рязани установили контейнер для сбора батареек

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В Рязани появился контейнер для сбора батареек. Об этом сообщает Экологический Рязанский Альян.

Контейнер установили рядом с ТЦ «Барс на Московском». Его предоставила компания Duracell.

Отметим, что Рязань вошла в пятёрку городов, где Duracell разместить в этом году стационарные контейнеры для сбора батареек. Также в списке – Москва. Вологда, Казань и Архангельск.

Контейнер для сбора батареек круглогодичного использования, яркий и современный: оснащен автоматической системой пожаротушения, — отметили экологи.

Также они напомнили, что не переработку нужно сдавать батарейки из-за того, что они загрязняют тяжёлыми металлами землю. После этого она становится бесплодной.

Выход – грамотная утилизация батареек, а лучше: отказ от них в пользу использования аккумуляторов и стационарных источников электричества.

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