В Рязани установили контейнер для сбора батареек

В Рязани появился контейнер для сбора батареек. Об этом сообщает Экологический Рязанский Альян.
Контейнер установили рядом с ТЦ «Барс на Московском». Его предоставила компания Duracell.
Отметим, что Рязань вошла в пятёрку городов, где Duracell разместить в этом году стационарные контейнеры для сбора батареек. Также в списке – Москва. Вологда, Казань и Архангельск.
Также они напомнили, что не переработку нужно сдавать батарейки из-за того, что они загрязняют тяжёлыми металлами землю. После этого она становится бесплодной.