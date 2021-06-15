В Рязани три дня подряд будут отключать электроэнергию

В Рязани несколько дней будут отключать электричество, сообщает пресс-служба мэрии.
Причина – проведение работ на воздушной линии. Их будет осуществлять организация «Профпартнёр».
16, 18 и 18 июня с 10 утра до 16 вечера электроэнергии не будет по следующим адресам:
- улица Чапаева, дом с 3 по 13, дом 17, дом с 21 по 27а, дом с 31а по 47а, дом 20, дом 30, дом 36, дом 40, дом 42, дом 42а, улица Полевая, дом 44а, дом 46, дом 48, дом 50, дом 54,
- улица Пролетарская, дом 15,
- улица Хлебная, дом с 1 по 6,
- улица Рязанская, дом с 2 по 16, дом 20, дом 33, дом 39, дом с 1 по 29, дом 33, дом 39, дом 51, дом 59, дом 47,
- улица 1-й Рязанский проезд, дом с 1 по 3,
- улица 3-й Нефтезаводской проезд,
- улица 1-я Нагорная, дом с 1 по 29, дом с 2 по 44,
- с/т «Строитель-6»,
- с/т «Дружба»,
- улица Нефтезаводская, дом 9.