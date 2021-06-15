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Вторник, 15 июня, 2021
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В Рязани три дня подряд будут отключать электроэнергию

7info7
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В Рязани несколько дней будут отключать электричество, сообщает пресс-служба мэрии.

Причина – проведение работ на воздушной линии. Их будет осуществлять организация «Профпартнёр».

16, 18 и 18 июня с 10 утра до 16 вечера электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • улица Чапаева, дом с 3 по 13, дом 17, дом с 21 по 27а, дом с 31а по 47а, дом 20, дом 30, дом 36, дом 40, дом 42, дом 42а, улица Полевая, дом 44а, дом 46, дом 48, дом 50, дом 54,
  • улица Пролетарская, дом 15,
  • улица Хлебная, дом с 1 по 6,
  • улица Рязанская, дом с 2 по 16, дом 20, дом 33, дом 39, дом с 1 по 29, дом 33, дом 39, дом 51, дом 59, дом 47,
  • улица 1-й Рязанский проезд, дом с 1 по 3,
  • улица 3-й Нефтезаводской проезд,
  • улица 1-я Нагорная, дом с 1 по 29, дом с 2 по 44,
  • с/т «Строитель-6»,
  • с/т «Дружба»,
  •  улица Нефтезаводская, дом 9.

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