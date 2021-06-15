В Рязани три дня подряд будут отключать электроэнергию

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В Рязани несколько дней будут отключать электричество, сообщает пресс-служба мэрии.

Причина – проведение работ на воздушной линии. Их будет осуществлять организация «Профпартнёр».

16, 18 и 18 июня с 10 утра до 16 вечера электроэнергии не будет по следующим адресам:

улица Чапаева, дом с 3 по 13, дом 17, дом с 21 по 27а, дом с 31а по 47а, дом 20, дом 30, дом 36, дом 40, дом 42, дом 42а, улица Полевая, дом 44а, дом 46, дом 48, дом 50, дом 54,

улица Пролетарская, дом 15,

улица Хлебная, дом с 1 по 6,

улица Рязанская, дом с 2 по 16, дом 20, дом 33, дом 39, дом с 1 по 29, дом 33, дом 39, дом 51, дом 59, дом 47,

улица 1-й Рязанский проезд, дом с 1 по 3,

улица 3-й Нефтезаводской проезд,

улица 1-я Нагорная, дом с 1 по 29, дом с 2 по 44,

с/т «Строитель-6»,

с/т «Дружба»,