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Понедельник, 19 июля, 2021
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В Рязани три дня подряд будут отключать электричество

Елена Лобанова
В Рязани три дня подряд будут отключать электричество
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Со вторника, 20 июля, в Рязани три дня подряд будут отключать электричество. Такие меры приняли из-за проводимых на воздушной линии работ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Во вторник, 20 июля, света не будет в поселке Сысоево.

С 10:00 до 16:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Улица Сысоевская, дома №1 — 39, 2 — 22;
  • Улица 1-й Сысоевский проезд, дома № 1а — 16;
  • Улица 2-й Сысоевский проезд, дома № 1, 3, 5, 16.

В среду, 21 июля, света не будет в доме №58 по улице Чкалова.

С 09:30 до 16:30 22 июля электричество отключат по следующим адресам:

  • Улица Семчин Лоск, дома № 1 — 58;
  • Улица Озерный проезд, дома № 1 — 15, 4, 8, 10, 46, 48, 50 стр. 2;
  • Улица 1-й Озерный переулок, дома № 1 — 14;
  • Улица 2-й Озерный переулок, дома № 1 — 19;
  • Улица 3-й Озерный переулок, дома № 1 — 24;
  • Улица 4-й Озерный переулок, дома № 1 — 32;
  • Улица 5-й Озерный переулок, дома № 1 — 42;
  • Улица Дачная (мкр-н Канищево), дома № 1 — 78;
  • Улица Трехреченская, дома № 1 — 63.

Работы производит МУП «РГРЭС».

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