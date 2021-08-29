В Рязани открылся первый в России музей лоскутного шитья

В субботу, 28 августа, в Рязани открылся «Шили-Были». Первый в России музей лоскутного шитья расположен в центре города, в районе сквера Г.К. Петрова.

Основательница музея Елена Венедиктова тепло поприветствовала собравшихся рязанцев и мастеров из других городов. Она рассказала, как возникла идея создания музея.

В основе лоскутного мастерства лежат тёплые воспоминания о деревне, стёганом одеяле, бабушкиных прихватках. Работники аккуратно сплели в экспонатах старые традиции и стиль современных мастеров.

На открытии присутствовали почётные гости, которые помогли создать музей. Первыми посетителями стали заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев, депутат государственной Думы Андрей Красов, министр культуры и туризма региона Виталий Попов.