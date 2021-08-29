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Воскресенье, 29 августа, 2021
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В Рязани открылся первый в России музей лоскутного шитья

Кристина Белова
В Рязани открылся первый в России музей лоскутного шитья

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В субботу, 28 августа, в Рязани открылся «Шили-Были». Первый в России музей лоскутного шитья расположен в центре города, в районе сквера Г.К. Петрова.

Основательница музея Елена Венедиктова тепло поприветствовала собравшихся рязанцев и мастеров из других городов. Она рассказала, как возникла идея создания музея.  

В основе лоскутного мастерства лежат тёплые воспоминания о деревне, стёганом одеяле, бабушкиных прихватках. Работники аккуратно сплели в экспонатах старые традиции и стиль современных мастеров. 

На открытии присутствовали почётные гости, которые помогли создать музей. Первыми посетителями стали заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев, депутат государственной Думы Андрей Красов, министр культуры и туризма региона Виталий Попов.


— Как хорошо, что мы живем в стране с богатой историей и культурой. Как хорошо, что есть такие люди и музеи, которые сохраняют наследие и духовность народа, — сказал Андрей Красов.

  • В Рязани открылся первый в России музей лоскутного шитья
  • В Рязани открылся первый в России музей лоскутного шитья
  • В Рязани открылся первый в России музей лоскутного шитья
  • В Рязани открылся первый в России музей лоскутного шитья
  • В Рязани открылся первый в России музей лоскутного шитья
  • В Рязани открылся первый в России музей лоскутного шитья
  • В Рязани открылся первый в России музей лоскутного шитья
  • В Рязани открылся первый в России музей лоскутного шитья

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