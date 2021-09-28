В Рязани супружеская пара рецидивистов подозревается в краже дорогостоящей техники

В Рязани сотрудники полиции задержали супружескую пару, 40-летнего мужчину и 30-летнюю женщину, за кражу из квартиры дорогостоящей техники. Об этом сообщает УМВД по региону.

Сообщение о пропаже вещей поступило в полицию от двух девушек, проживающих вместе. Когда они пришли с работы, то обнаружили, что из комнат пропали умные часы, приставка и ноутбук.

В полиции установили, что злоумышленница пробралась в квартиру, расположенную на первом этаже, через окно, после чего открыла дверь своему подельнику.

Позже, разузнав, где подозреваемые продали украденный ноутбук, правоохранители задержали супружескую пару. Выяснилось, что мужчину ранее судили за разбой, кражи и причинение тяжкого вреда здоровью. Криминальное прошлое его супруги связано с оборотом наркотиков.

Полиция возбудила в отношении пары уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. Им грозит до 6 лет лишения свободы.