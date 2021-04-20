В Рязани стартовала антинаркотическая акция «Чистые стены»

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В Московском районе Рязани провели акцию «Чистые стены». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Участниками акции стали волонтёры центра «Мой выбор» вместе с управлением управлением образования, управлением по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД, Областного наркодиспансера.

В ходе мероприятия участники выявили и уничтожили надписи с пропагандой наркотиков. Волонтёры стёрли 20 таких надписей на улицах Новаторов, Костычева, Крупской.

Акция проводится в разных районах города ежемесячно.