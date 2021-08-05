В Рязани стартовал стрит-арт проект #АртУлочкаРТК

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Распределительные коммуникационные шкафы «Ростелекома» в Рязани стали

объектами стрит-арта. Старт проекта #АртУлочкаРТК провайдер приурочил ко

Дню города. Главная тема рисунков — «Окна Рязани. Как это было». На

сегодняшний день расписано три телекоммуникационных шкафа. В планах

компании – превратить все шкафы на туристических маршрутах города в

тематические арт-объекты.

Проект «Окна Рязани. Как это было» разработан совместно с Управлением

культуры администрации города. На каждом рисунке изображены реальные

резные наличники с существующих или уже утраченных деревянных домов.

Внутри этих «окон» – виды городских достопримечательностей или местные

пейзажи.

Елена Карпова, пресс-секретарь филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и

Рязанской областях:

—История получилось очень символичной, так как тема окон – это всегда что-то

личное, это про чью-то жизнь. Нашей компании приятно поздравить таким

образом рязанцев с Днём города, поучаствовать в его украшении и преображении.

К празднику мы объявили старт проекта. Телекоммуникационных шкафов ещё

много, а значит, простор для творчества стрит-арт художников велик. Главное,

чтобы это творчество не нарушало сложившейся внешний архитектурный облик

города.

Реализацией проекта занялся член молодёжной администрации города Рязани,

художник Александр Синицын. Именно он первым поддержал идею рассмотреть

«синий ящик» как хорошую плоскость для творчества. И судя по уже поступающим

откликам от местных жителей, ему удалось создать рисунки, которые радуют глаз.

Александр Синицын, художник:

— Чем больше в городе будет качественного стрит-арта, тем лучше. Я очень рад

тому, что “Ростелеком” тоже это понимает и предоставляет свои шкафы, как

площадку для творчества, снабжает необходимыми для работы материалами. Мы

очень стараемся успеть до зимы, потому что в холодное время года заниматься

росписью шкафов будет, мягко говоря, неудобно.

Горожане уже вовсю фотографируются на фоне новых достопримечательностей и

выкладывают снимки в социальные сети. Художник покрыл изображения

антивандальным лаком, чтобы творчество как можно дольше радовало рязанцев

и гостей города.

Первые арт-объекты #АртУлочкаРТК появились в Рязани на ул. Свободы и

ул.Садовой. И это только начало: уже в самое ближайшее время

телекоммуникационные шкафы с этим хэштегом появятся еще в 16 городах

Центрального федерального округа.