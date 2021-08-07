В Рязани стартовал фестиваль колокольного звона

В субботу, 7 августа, на площадке перед рязанским Кремлем стартовал фестиваль колокольного звона. Мероприятие проводится в рамках празднования 926-летия Рязани.
Фестиваль проводится в регионе уже в шестой раз. На этот раз в Рязанскую область приехали звонари из Тульской и Московской областей. Они продемонстрировали свое искусство на шатровой колокольне и малой звоннице. Зрителей покорил самый юный семилетний звонарь из Бронниц.
Жителей и гостей города со стартом фестиваля и Днем города поздравила глава Рязани Юлия Рокотянская.
С праздником рязанцев поздравил и ключарь Христорождественского собора Николай Сорокин.
Первый фестиваль «Рязанские перезвоны» прошел в регионе в 2014 году. Тогда он состоялся на территории Иоанно-богословского мужского монастыря в селе Пощупово Рыбновского района.