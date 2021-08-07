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Суббота, 7 августа, 2021
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В Рязани стартовал фестиваль колокольного звона

Елена Лобанова
В Рязани стартовал фестиваль колокольного звона
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В субботу, 7 августа, на площадке перед рязанским Кремлем стартовал фестиваль колокольного звона. Мероприятие проводится в рамках празднования 926-летия Рязани. 

Фестиваль проводится в регионе уже в шестой раз. На этот раз в Рязанскую область приехали звонари из Тульской и Московской областей. Они продемонстрировали свое искусство на шатровой колокольне и малой звоннице. Зрителей покорил самый юный семилетний звонарь из Бронниц. 

Жителей и гостей города со стартом фестиваля и Днем города поздравила глава Рязани Юлия Рокотянская.

— Мы находимся в центре души Рязани. Очень символично, что мы открываем фестиваль именно в День города. Невозможно представить духовность России без колокольного звона, без ноток мелодичности, что сопровождают нашу жизнь, — сказала председатель городской думы. 

С праздником рязанцев поздравил и ключарь Христорождественского собора Николай Сорокин. 

— В век интернета очень легко послушать колокольный звон. Для этого не надо ходить в храмы, монастыри. Но благодать колокольного звона войдет в сердце человека, если только он слушает этот звон вживую, — сказал протоиерей. 

Первый фестиваль «Рязанские перезвоны» прошел в регионе в 2014 году. Тогда он состоялся на территории Иоанно-богословского мужского монастыря в селе Пощупово Рыбновского района.

  • В Рязани стартовал фестиваль колокольного звона
  • В Рязани стартовал фестиваль колокольного звона
  • В Рязани стартовал фестиваль колокольного звона
  • В Рязани стартовал фестиваль колокольного звона
  • В Рязани стартовал фестиваль колокольного звона
  • В Рязани стартовал фестиваль колокольного звона
  • В Рязани стартовал фестиваль колокольного звона
  • В Рязани стартовал фестиваль колокольного звона
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